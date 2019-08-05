تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح.. الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، ويقام اليوم الاثنين الموافق 5 أغسطس كل من:

"المتفائل"

يعرض "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوميا ماعدا الأربعاء.

تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.

أسعار التذاكر ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه

"بيت الأشباح"

يعرض "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوميًا ماعدا الثلاثاء

"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.

أسعار التذاكر ٣٠،٥٠ جنيه.. ومجانا لذوي القدرات الخاصة

"يوم أن قتلوا الغناء"

يعرض "يوم ان قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة بالعتبة قاعة زكي طليمات، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء

تدور أحداث العرض عن صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، و التعصب و الكراهية من ناحية أخرى ، العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر

صادق ، شادى سرور ،طه خليفة ،ألحان فؤاد، حمادة شوشة ، محمد ناصر ،هايدى رفعت ،اداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى ، موسيقى أحمد نبيل ، ديكور محمد سعد ،ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.

اسعار التذاكر : ٣٠جنيه

" نوح الحمام"

يعرض "نوح الحمام" على مسرح الطليعة بالعتبة قاعة صلاح عبد الصبور، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في الساعة السادسة والنصف مساء

بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف و إخراج أكرم مصطفى.

سعر التذكرة ٢٠ جنيه

" أوبرا بنت عربي"

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يعرض "أوبرا بنت ملك" على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وذلك في الساعة التاسعة مساء على مسرح السلام بالقصر العيني.

العرض مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنان ونجوم السيرك القومى ، بالاضافة إلى آداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربي "من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس و أبطال مصر من ذوى القدرات و نجوم السيرك القومي ، دراما شعرية اهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق

،أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، اخراج هشام علي.

أسعار التذاكر ٣٠،٥٠،٧٥ جنيه

"حواديت الارجوز"

يعرض "حواديت الأرجوز" بالاسكندرية، في تمام السابعة و النصف مساء، وذلك بمقر معرض الاسكندرية الصيفي للكتاب بأرض الكوتة ،و حتى يوم ٨ أغسطس

يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" تأليف راندة إبراهيم ، أشعار خميس عز العرب ، موسيقي خالد جودة ، ديكور وأزياء إيمان الشيخ ، ماسكات مجدي ونس ،بطولة عادل خلف ، محمود عامر ، راندة قطب ، عادل الكومي ، مجدي عبيد ، مصطفي عبد الفتاح ، خالد نجيب ، محمد البسيوني ، حمزة عبد الله ، عادل ماضي ، إخراج محسن العزب.

"ولاد البلد"

يعرض "ولاد البلد" بالاقصر في الساعة التاسعة مساءً، على قصر ثقافة الطارف بالاقصر من اليوم الخميس ١اغسطس وحتى يوم الخميس ٩ أغسطس

العرض يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

"رحلة الزمن الجميل "

يعرض "رحلة الزمن الجميل" للأطفال بالقاهرة على مسرح القاهرة للعرائس، وذلك في الساعة السابعة مساء

العرض يدور احداثه حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعونى، العرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا ، موسيقي وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، و العرض فكرة وإخراج محمد نور.

أسعار التذاكر ٢٥، ٣٥ جنيه.

"زهرة اللوتس"

يعرض "زهرة اللوتس" على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد، وذلك في الساعة السابعة والنصف مساء

العرض تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس"ابنة الملك عنها و أسباب اختفائها.

من تأليف طارق مرسي، بطولة سيد جبر ، هدى هاني، حمدي العربي، وائل ابراهيم، فادي خفاجةو إخراج محمد حجاج.

سعر التذكرة ٣٠ جنيه