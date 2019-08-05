الليلة.. عرض "مترو" على مسرح أوبرا ملك

ينطلق مساء اليوم، الإثنين، عرض "مترو"، وذلك على مسرح أوبرا ملك برمسيس، فى تمام الساعة السابعة مساءً يوميًا.

يشار إلى أن "مترو" يتناول الأفكار السلبية التى تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى، فيحث العرض الشباب على البحث عن إمكاناتهم

و طاقاتهم، والنظر بإيحابية لمستقبلهم، وكسر القوالب النمطية التى تحد من تطويرهم، وذلك من خلال "يحيى" الذى توقعه المصادفة فى محطة مترو مجهولة، وينقطع اتصاله بالعالم الخارجى تمامًا، ولا سبيل أمامه إلا انتظار المترو القادم، وتتوالى الأحداث.

يذكر أن العرض تأليف محمد فضل، بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامى، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة وإخراج عادل رأفت.