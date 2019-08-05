في الذكرى الرابعة لوفاتها.. تعرف على أهم المحطات في حياة ميرنا المهندس

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الشابة ميرنا المهندس، والتى رحلت عن عالمنا منذ عدة أعوام، إلا أنها استطاعت من خلال أعمالها الفنية أن تترك بصمة فى قلوب جمهورها وزملائها.

ولدت الفنانة ميرنا المهندس يوم الاثنين الموافق 3 مايو من عام 1976، ولم تكن حياتها في مرحلة الطفولة مثل باقي الأطفال، الذين يعتدون على حياة هادئة مرحة خالية من مشاغل الحياة رغم تلقيها تعليما أجنبيا في إحدى مدارس اللغات، كما درست الباليه لمدة 6 أعوام، ثم التحقت بمعهد الموسيقي تخصص غناء أوبرالي، وذلك في ظروف قاسية نتيجة لأسرة غير مستقرة، وعلاقة غريبة بين والدها ووالدتها، حتى أن والدتها ارتكبت جريمة وقامت بقتل والدها، وتهربت وقتها من حكم بالسجن لمدة 7 سنوات، وقيل وقتها أن القتل كان دفاعًا عن النفس.

معاناة الفنانة ميرنا لم تنتهِ عند هذا الحد، ولكنها امتدت لشقيقها عادل الذي تورط مع عدد من المتاجرين بالمخدرات، وبدأت القصة عندما وردت لدى شرطة مكافحة المخدرات معلومات تفيد قيام أحد المهربين، وهو مصري يحمل الجنسية البريطانية، ويدعى حسام الدين عبدالله حسن، بجلب كميات من المخدرات من هولندا، وظلت تلك المعاناة حتى انتصار شقيقها على الإدمان.

وفي التاسعة من عمرها، وافقت أسرتها على احترافها الفن، فتم اختيارها للظهور في الإعلانات التجارية، والتي منها تم خطفها إلى عالم الدراما التلفزيونية والسينمائية، حيث شاهدها المخرج أحمد عبدالسلام في الإعلانات، فأقحمها عالم السينما في فيلم "مستر دولار" عام 1993، مع الراحلين يونس شلبي وسعاد نصر.

ومن أبرز أعمالها في عالم السينما و التلفزيون: "الأبطال"، "سعد اليتيم"، " أرابيسك"، "ساكن قصادي"، "زقاق السنجقدار"، "يوميات ونيس"، "أبو العلا 90"، "اهالينا"، "عوضين وامبراطورية عين"، "شيكورونا"، "شملول"، "بنات أفكاري"، "تعالى نحلم ببكرة"، "قمر سبتمبر"، "نجمة الجماهير"،

"وهج الصيف"، "لقاء السحاب"، "محمود المصري"، "أحلام عادية"، "مباراة زوجية"، "أيام الرعب و الحب"، "خاص جدا"، "علشان مليش غيرك"، "برة الدنيا"، "تلك الليلة"، "في حضرة الغياب"، "عابد كرمان"، "الإمام الغزالي"، "جيران السعد"، "زجزاج"، "كلام جرايد"، "مستر دولار"، "يا تحب يا تقب"، "اغتيال فاتن توفيق"، "عبده مواسم"، "أيظن"، "العيال هربت"، "يوم ما تقابلنا"، "الأكاديمية"، "بدون عنوان"، "أريد رجلاً".

جاء بداية مرضها بعد أن حصلت على تشخيص خاطئ من الأطباء، بأنها تعاني من مرض الـ "دوسنتاريا"، وكانت تحصل يوميًا على 12 قرصًا يحتوي على مادة الكورتيزون، كما كانت تحصل على 6 حبات كمضاد حيوي، كل هذا في ظل انقطاع عن الطعام وشعور حاد بالاكتئاب، فوصل وزنها إلى 35 كيلوجرامًا، لتتوجه بعدها إلى ألمانيا لكن الطبيب رفض إجراء جراحة لها، بعدما أكد أن نسبة نجاحها ستكون 1% فقط، نتيجة سرطان القولون.

ولم تتحمل الفنانة الشابة ميرنا المرض الذي اشتد عليها، وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة للبحث عن علاج، فاستأصل الأطباء القولون كاملًا، واستبدلوه بأمعاء صناعية، وعاشت رحلة لتحارب المرض، على مدار مشوارها الفني الباهر.

رفضت الفنانة ميرنا المهندس الارتباط و الزواج، نتيجة ظروف طفولتها، و الحياة التي عاشتها، إلا أن الفنان أمير شاهين، أستطاع أن يسرق قلبها له، و أكد الفنان أمير أنه كان سيخطب الفنانة ميرنا المهندس، و كان بينهم مشروع زواج، إلا أن الموت حرمهم من ذلك.

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نقلت الفنانة ميرنا المهندس إلى المركز الطبي العالمي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية بسبب

نقص الكرات البيضاء في جسمها، كما أمكثت به في آخر أيام حياتها، كما زارها عدد من أصدقائها قبل رحيلها بساعات، وكان من بين الحضور، الفنان أحمد سعد، والفنانة ريم البارودي، وجلسوا معها وقتًا طويلًا.

وفي مساءً الأربعاء الموافق 5 أغسطس من عام 2015، صعدت روح الفنانة ميرنا المهندس بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، و الذي انتهى بنزيف حاد في الرئة، نتيجة لإنخفاض صفائح الدم البيضاء، وكان ذلك عن عمر يناهز الـ 39 عاماً.

وتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة ميرنا المهندس عقب صلاة الظهر يوم الخميس الموافق 6 أغسطس من عام 2015، من مسجد الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتم دفن الجثمان بمقابر طريق السويس، وذلك وسط عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: "عمرو سعد، عمرو محمود ياسين، حمادة هلال، طارق النهري، لقاء الخميسي، داليا البحيري، راندا البحيري، بشرى، إيمى، جيهان قمرى، الإعلامى محمد نشأت".

وأقيم عزاء الفنانة ميرنا المهندس مساء يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2015، بمسجد القوات المسحلة في مدينة نصر، وحضر العزاء عدد من الفنانين منهم: "إيمي سمير غانم، سوسن بدر، دلال عبد العزيز، أحمد رزق، أشرف زكي، ماجد المصرى، سامح الصريطي، فريال يوسف، أمل رزق، لقاء سويدان، داليا البحيرى، ياسر فرج، مي القاضى، راندا البحيري، أميرة فتحي، روجينا، ساندي، أحمد سعد، عبير صبري، بشرى، هنا شيحة، مروة حسين، هند رضا، ياسمين جيلانى، ميرنا وليد، أمير شاهين، عمرو رمزى، والمخرج أحمد البدري".

وأبت الفنانة ميرنا المهندس أن تتاجر بمرضها، الجميع يعلم أنها مريضة بمرض لا يرحم براءة شباب ولا يعرف خوف إنسان، لكن لا أحد يعلم على وجه التحديد حجم الوجع الذي عانته وواجهته، ، ودوافعها أو شعورها وسر تخبطها، تشعر أنها تخبئ داخلها عالما حزينا واختارت دائما أن تبعد بأوجاعها وأحزانها عن جمهورها الذي لم تترك له سوى صورة فتاة رقيقة مشرقة محبة للحياة، حيث عرفها الجمهور فتاة رقيقة، ملامحها تفيض براءة وجمال، تشعر بالراحة في وجهها والشقاوة في عينيها، استطاعت بأدوار صغيرة معدودة أن تدخل قلوب الجماهير كأنها شخص تعرفه منذ زمن، أو كأنها ابنة الجيران التي تخطف الأنظار وفتاة أحلام الكثير من الشباب.