كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل كرم والنجمة ديما قندلفت أبرز المنضمين لنجوم الجزء الرابع من "الهيبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد جلسات مُكثّفة لفريق عمل مُسلسل "الهيبة"، وقع إختيار شركة "صبَاح أخوان" على النجم عادل كرم والنجمة ديما قندلفت للإنضمام إلى الجزء الرابع المُقرّر عرضه في سباق رمضان ٢٠٢٠.

وقد بدأ الكاتب فؤاد حميرة العمل على تطوير الخطوط الدراميّة للمُسلسل وبناء الحبكات التي سيكتشفها الجمهور في الموسم القادم من "الهيبة".

وقد أشار المُنتج صادق الصبّاح إلى أنّ المُسلسل بجزئه الرابع سوف يحمل جوّاً خاصّاً ومُختلفاً كما جرت العادة لناحية خصوصيّة كلّ جزء من مُسلسل "الهيبة"، كاشفاً أنّ النجم عادل كرم سيلعب دوراً رئيسيّاً ومفصليّاً في أحداث العمل .

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وتابع قائلاً: " وقّعت الشركة أيضاً مع النجمة ديما قندلفت للعب دور محوريّ جديد وغير مُتوقّع" مُتمنّياً لأبطال العمل جميعاً كلّ التوفيق .

يُذكر أنّ "الهيبة" بجزئه الرابع من إخراج سامر البرقاوي وبطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم نذكر من بينهم المُمثلة القديرة منى واصف وروزينا لاذقاني وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وغيرهم.

تجدر الإشارة أنّه يتمّ حالياً العمل على اختيار المزيد من أبرز الأسماء في عالم الدراما للانضمام إلى أسرة المُسلسل، على أن يُعلن عن أسمائهم تباعاً.