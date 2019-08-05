الآلاف في استقبال رويدا عطية في حاصبيا

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Aug 05, 2019
أحيت النجمة رويدا عطية حفلاً غنائيًا ضخمًا ضمن مهرجانات حاصبيا في جنوب لبنان.
رويدا قدمت أغنيتها الجديدة “كيفك ياحب” لأول مرة على المسرح مع تفاعل جماهيري كبير بحضور أكثر من 8000 شخصاً.
هذا وقدمت رويدا باقة من أجمل أغانيها القديمة مع أغاني دبكة لبنانية وسط أجواء جميلة من الفرح والسعادة مع الجمهور.وعبر حسابها الرسمي انستغرام نشرت رويدا صور من الحفل، وعلقت : “8000 شكر لكل من حضر مهرجان حاصبيا، وشكر كبير للمنظمين وأهل حاصبيا، ومرجعيون يلي كل مرة بعمل فيها حفلة بحس حالي بين أهلي”.
يُذكر أن آخر أعمالها هي أغنية “كيفك ياحب” التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحًا كبيرًا عبر موقع يوتيوب الشهير. كما تتحضر لاطلاق اغنيه بدوية قريباً.
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