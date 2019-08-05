عمر كرم يكسر القواعد بكليبه الجديد‎

أصدر النجم الشاب عمر كرم فيديو كليب أغنيته الجديدة “صارحني” وذلك في تعاون جديد وناجح مع شركة لايف ستايلز ستدويوز المحتضنة له منذ بدايته.

وقد كسر “كرم” القواعد الروتينية لمفهوم الكليبات بالوطن العربى فجاءت أجواء الكليب شبابية بإمتياز ومتجددة، مليئة بالألوان المريحة للنظر إلى جانب هذه البساطة فقد اعتمد كرم لوكات لن يتجرأ غيره من جيل الشباب ارتدائها من قبل والتي تعكس واقع حياة الشباب بالتأكيد.

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ظهر “كرم” بثلاث لوكات رائعة وبهذا يكون قد كوّن خطاً خاصاً به وسيكون trend على مر الايام.

ومنذ صدور الكليب منتصف تموز وهو يتصدر عدة مواقع ويتنافس مع كبار الفنانين بجدارة ويحصد عدد نلفت من المشاهدات على يوتيوب الشركة المنتجة.

أغنية “صارحني” كلمات احمد ماضي، إشراف وانتاج موسيقي جان صليبا. والكليب حمل توقيع المخرجة هيفاء فقيه ومن انتاج لايف ستايلز ستوديوز.