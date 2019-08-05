نجوى كرم تحتفل بنجاح "ملعون ابو العشق"

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""الخليج 365"" من بيروت: إحتفلت الفنانة اللبنانية نجوى بنجاح أغنيتها الجديدة "ملعون أبو العشق" التي تخطّت بنسبة مشاهدتها الـ 60 مليون منذ طرحها في 11 أبريل الماضي، عبر YouTube

حيث غرّدت معبّرة عن سعادتها كاتبة: "بقولوا ليش الغنية ضربت؟ أنا وأنتو بالنتائج منقول ليش".



يشار إلى أنها وعدت الجمهور بعدة أغان جديدة قبيل إطلاق هذه الأغنية، التي تفاعل الجمهور مع نجاحها معبرا عن محبته لأعمالها