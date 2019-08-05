نجوى كرم تحتفل بنجاح "ملعون ابو العشق"

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""الخليج 365"" من بيروت: إحتفلت الفنانة اللبنانية نجوى بنجاح أغنيتها الجديدة "ملعون أبو العشق" التي تخطّت بنسبة مشاهدتها الـ 60 مليون منذ طرحها في 11 أبريل الماضي، عبر YouTube
حيث غرّدت معبّرة عن سعادتها كاتبة: "بقولوا ليش الغنية ضربت؟ أنا وأنتو بالنتائج منقول ليش".
يشار إلى أنها وعدت الجمهور بعدة أغان جديدة قبيل إطلاق هذه الأغنية، التي تفاعل الجمهور مع نجاحها معبرا عن محبته لأعمالها
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.