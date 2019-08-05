شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى بطل مسلسل "شبر مية" واستئناف التصوير غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار صناع مسلسل "شبر مية" على الفنان أحمد السعدنى لتقديم دور البطولة فى العمل الذى تقرر استئناف تصويره غداً الثلاثاء، وذلك بعد تصوير يوم واحد فقط منتصف الشهر الماضى وتوقف إلى حين التعاقد مع بطل والاستقرار على باقى الفنانين المشاركين فى العمل.

"شبر مية" اسم مؤقت للمسلسل المأخوذ من فورمات أجنبى ومن المرشح تغييره خلال الأيام المقبلة، وينتمى لنوعية الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، وبطولة أحمد السعدنى ونجلاء بدر ومراد مكرم وثراء جبيل وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

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ويسجل "شبر مية" البطولة المطلقة الثانية لـ أحمد السعندى فى الدراما التلفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزئيه الأول والثانى عامى 2016 و 2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وذكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة وسيف سيف.