شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ابن انجلينا جولي نسخة مصغرة منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية أنجلينا جولي وهي في رحلة تسوق بلوس أنجلوس مع نجلها البالغ من العمر 11 عاما " نوكس" وهو الصبي الذي ظهر وكأنه نسخة مصغرة منها

ويبدو أن انجلينا تحاول أن توازن في علاقتها مع أبناءها حيث شوهدت مؤخرا في أكثر من مرة ومناسبة وهي تقوم برحلات تسوق مع ابنتها فيفيان.

من جانب آخر تنتظر أنجلينا جولي عرض فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " الذي تدور أحداثه حول اعتداء ميلفيسنت على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة، حتى حدثت المفاجأة المدوية فى التريلر وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.

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الفيلم هو متابعة لفيلم " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح مذهل حول العالم، وشارك إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم آيلي فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.