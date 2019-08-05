شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا بطمة تخلع القفطان المغربى وتتزين بالعباءة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لاطيب نافع عجيب أمرك ومالك حل رسيني في مرسى او عني ابتعد و ارحل". بهذه الكلمات خطفت المطربة المغربية دنيا بطمة قلوب المغاربة بأحدث أغنياتها "زمن بلقيس"، والتى خاضت خلالها مغامرة الغوص في غمار اللهجة اليمنية للمرة الأولى في مشوارها.

ويبدو أن دنيا بطمة قررت الخروج من بوتقة الأغنية المغربية الاعتيادية وتخلع القفطان المغربى "غنائيًا"، وترتدى عباءة اللهجات العربية، في محاولة لإثبات جدارتها لجمهور أوسع، وتحقق انتشار أكبر وتوسع من مدى تأثير حبالها الصوتية، بمفاجأة جمهورها كل فترة بـ"تيمة" مختلفة" و"لهجة" غير متوقعة، فتعقب هذه التجربة اليمنية اقتحامها مؤخرًا السوق المصرية لأول مرة عبر أغنية "الزمن بيدور"، وقررت أن تعيد الكرة من جديد مع المصريين ولكن هذه المرة عبر دويتو غنائي كشفت لـ" الخليج 365" عن تفاصيله، تسعى خلالها للعوم في بحار الأغنية الشعبية بمشاركة محمود الليثي.

"زمن بلقيس" أغنية بطمة اليمنية

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"الزمن بدور" أغنية بطمة المصرية