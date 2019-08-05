شاهد: الكويتية “روان بن حسين” تخطف الأنظار على شواطئ اليونان

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية “روان بن حسين” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورًا لها في اليونان خلال إجازتها الصيفية.

وظهرت روان بفستان ازرق سماوى وقبعة، وعلقت عليها قائلة: “وداعا بودروم لقد كنت سحريا”.

يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996م في الكويت، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.

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