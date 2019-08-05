رانيا يوسف بالنقاب في “ليلة حب”

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - شرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عبر حسابها على انستغرام، بوستر فيلمها الروائي القصير “ليلة حب”. علقت رانيا على البوستر: “فيلم ليلة حب في مهرجان Aarhus Arab Film Festival، عن قصة رانية البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق”. وقد ظهرت رانيا على البوستر بالنقاب. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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