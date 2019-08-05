رونالدو يتلقى صدمة جديدة بشأن قضية الاغتصاب

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - قررت المحكمة رفض طلب نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تقدم به للإبقاء على سرية تفاصيل قضية اتهامه بالاغتصاب في لاس فيغاس قبل 10 أعوام.

وتفصيلا، تقدم النجم البرتغالي للمحكمة بطلب لوقف نشر التسجيلات الخاصة بالقضية لأنه يخشى أن تضر سمعته كلاعب وعقود الرعاية بالنسبة له.

ومن جهتها، أوضحت المحامية لاريسا دروهوبيكزر عن المدعية كاثرين مايورغا، أنها راضية عن حكم محكمة لاس فيغاس برفض التكتم على تفاصيل القضية.