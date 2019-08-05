كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مذهل يوثق مشهد مهيب لمسلمي كوريا الجنوبيه وهم بطريقهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. وأظهر الفيديو الحُجاج وهم يسيرون في صفوف مُرددين ” لبيك لا شريك لك لبيك .. إن الحمد والنعمة لك والمُلك لا شريك لك ” .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشهد مهيب.. مسلمي كوريا الجنوبية بطريقهم لمكة لأداء فريضة الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.