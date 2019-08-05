كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - تمكنت السيدة تريز كوزلوفسكي، من بلدة ماكومب في ميشيغن الأمريكية، من اكتشاف وقائع صادمة وهي أن زوجها كان يضع موادَّ سامّة في شرابها؛ بعدما اشتبهت به، بسبب شعورها بالمرض، في كل مرّة كان زوجها البالغ من العمر 22 عامًا يصنع لها القهوة.
ووضعت السيدة كاميرات مراقبة في منزلهما، فرأته يضع منذ عام 2018 حين قرّرا الطلاق، ليتضح أنّها مضادات الهيستامين في مشروبها، ما أصابها بنوبات من التعب والمرض وصعوبة الرؤية.
وفي السياق نفسه، أكدت تريز أنّ زوجها كان يحاول قتلها، تم سجنه لمدة شهرين عقب الوقائع الفادحة.
كانت هذه تفاصيل خبر وقائع صادمة.. سيدة تكتشف وضع زوجها مواد سامة في قهوتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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