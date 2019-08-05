جنيفر لوبيز إلى مصر.. بتوقيع لبناني

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعدّ النجمة العالمية جنيفر لوبيز للقاء جمهورها العربي في مصر، وذلك في حفلتها الاولى في مصر في 8 آب في منطقة العلمين الجديدة، حيث شملت جولتها الغنائية احتفالاً بعيد ميلادها الخمسين تحت عنوانIt’s my party ، وأصرّت على اصطحاب أسرتها معها في زيارتها الأولى لمصر بالإضافة إلى فريق عملها المكوّن من 80 شخصاً.
واختارت لوبيز المصمم العالمي زهير مراد في جولتها الغنائية الأخيرة، حيث تراه مصمم الأزياء المفضّل لديها وتعتمد عليه في معظم إطلالتها خلال الفترة الأخيرة.
ويعمل القائمون على زيارة لوبيز إلى مصر على تنظيم برنامج سياحي متميز لها ولأسرتها، خصوصاً أن الهدف الرئيسي من زيارتها هو الترويج للسياحة.
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