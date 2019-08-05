آدم يحطّم المليون الأوّل في أيام

متابعة بتجـــــــــــرد: بدأ النجم اللبناني آدم يحصد نجاح أغنيته الجديدة “نحنا سوا” التي طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية. وحقق الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد خمسة أيام على إتاحة عرضه عبر قناته على موقع “يوتيوب”. أغنية “نحنا سنوا” من كلمات مروان خوري، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد. على صعيد آخر، ينشغل آدم في الفترة الراهنة بإحياء سلسلة من الحفلات ضمن جدوله الصيفي لهذا العام. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “نحنا سوا”:

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