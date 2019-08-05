بالفيديو- “شبيه القمر” لعيضة المنهالي تنير ليالي الصيف

أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني أحدث اصداراتها الفنية لصوت الإمارات الفنان عيضه المنهالي بعنوان “شبيه القمر” من كلمات الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، لتكون أغنية “شبيه القمر” حاضرة بقوة على مختلف الإذاعات الخليجية والعربية والمنصات الرقمية، خصوصاً وأن العمل صاغت كلماته الشاعرة القديرة الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم بقالب شعري جميل تميز بعذب المفردات لتذوب جميعها في لحن شعبي صاغه الملحن عبدالله المعمري وتغنى به صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي، وحالة الانسجام هذه أكسبت العمل جمالية كبيرة في الكلمة واللحن والصوت لتشكل جميعها أجمل الأغنيات الني حملت عنوان “شبيه القمر”.

ويقول مطلع الأغنية:

يا سعادة عيوني.. يوم شافك نظيري

يا بشاير سعودي.. يا شبيه القمر

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انت لى لك حياتي.. وانت لى استخيري

يالضنا يا غناتي.. لك وهبت العمر

“شبيه القمر” قام بتوزيعها موسيقياً الموزع المعروف زيد نديم، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني بإدارة انتاج مميزة من علاء فياض، وأشرف عليها شاعر الوطن علي الخوار .

وتسعى شركة الخوار للإنتاج الفني من خلال العمل الاحترافي إلى اصدار الأعمال الغنائية بعيداً عن الكم، بل تركز على نوعية تلك الأعمال لتقديم منتج غنائي يزخر بالأفكار والجمل الشعرية واللحنية والأصوات من خلال تعاونها مع أبرز الشعراء والملحنين والفنانين، لتحمل تلك الأعمال مذاقاً متميزاً يحمل الهوية الفنية الإماراتية وكذلك أسمى معاني الحب العذري والمستمد من واقع مجتمعاتنا العربية كما في قصيدة شبيه القمر.