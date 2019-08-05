خاص- زواج ماريو باسيل ورولا شامية؟

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Aug 05, 2019
يستعد الفنان ماريو باسيل لانطلاقة جديدة في عالم الكوميديا مع الممثلة رولا شامية حيث سيجتمعان لأول مرة مع بعضهما على المسرح بعمل يحمل عنوان “رولا وماريو” ابتداءً من يوم غد الثلاثاء في نادي “سكاي بار” الليلي.
وفي اتصال مع “باسيل” للإستفسار حول العمل، شدد لنا أن المشروع جميل، ووصفه بـ New Product أو مُنتج جديد، سيتم تقديمه بطريقة مختلفة خاصة انه ورولا احتفلا بزواجهما هذا العام فأتت الفكرة من هنا بالاحتفال بسهرة زفاف كاملة، واصفاً رولا بزوجته الفنية.
تبدأ الحفلة بالزفة ضمن اجواء موسيقية بإمتياز مع وصلة رقص ومغنيين، إضافة الى “اسكتشات” كوميدية، مع المحافظة على شخصية “ماريوكا”.
ماريو باسيل ورولا شامية لن يكونا بمفردهما خلال العرض بل سيشاركهما الكوميدي شادي مارون وآخرين.
وعن التعاون لأول مرة مع رولا شامية، قال “باسيل”: “رولا وحشة على المسرح”.
واللافت ما كشفه ماريو لنا حول أن العرض لن يتخلله “اسكتشات” سياسية كما جرت العادة في مسرحياته السابقة، وختم قائلاً: “الناس زهقت من السياسيين” والحضور سيستمتع بسهرة ترفيهية تتضمن الكثير من المنوعات.
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