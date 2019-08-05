محمد رمضان يلتقي التونسية درّة ووالدة رامي مالك في أميركا

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه بالفنانة لتونسية درة، ووالدة الفنان العالمي رامي مالك، خلال تواجدهم بالولايات المتحدة الأميركية في أحد الفعاليات الفنية.

وظهر الثلاثي وهم يمسكون بيد بعضهم البعض، ويلتقطون صورة على طريقة السيلفي، فيما عبّر رمضان عن مدى سعادته بمقابلته لوالدة الممثل العالمي من أصل مصري، وأيضًا مقابلته للجالية المصرية في أميركا.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلًا: "مع السيدة المصرية الجميلة والدة النجم المصري العالمي رامي مالك من منزل سيادة السفيرة العاشقة لتراب مصر لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس.. وتشرفت أيضًا بلقاء الجالية المصرية الناجحة في جميع المجالات".

الجدير بالذكر أن محمد رمضان قد احتفل مؤخرًا بنجاح أحدث أغانيه وهي "إنساي" التي شاركه في غنائها المطرب المغربي سعد لمجرد وحققت نسبة مشاهدة عالية منذ طرحها على موقع يوتيوب.

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كما ينتظر محمد رمضان خلال الأيام القادمة، طرح الجزء الثاني من فيلم "الكنز" الذي يشارك في بطولته برفقة مجموعة كبيرة من النجوم الأخرين، ومنهم هند صبري ومحمد سعد وأمينة خليل وأحمد مالك وأحمد رزق وأحمد حاتم وهاني عادل ومحيي إسماعيل وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

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