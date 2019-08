Hobbs & Saw يتصدّر إيرادات السينما الأميركية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

""الخليج 365"" من بيروت: وصل فيلم الحركة والمغامرة " Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" إلى صدارة الإيرادات في دور السينما بأميركا الشمالية، محققاً إيرادات بلغت 60,8 مليون دولار. وهو من بطولة دوين جونسون وجيسون ستاثام وإدريس إلبا وهيلين ميرين،

وتراجع عن المركز الأول إلى الثاني فيلم The Lion Kig (الأسد الملك)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر وسيث روجن وبيونسيه، محققاً إيرادات بلغت 38,24 مليون دولار.

في المركز الثالث حلّ فيلم الكوميديا والدراما "Once upon a time in Hollywood" بإيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار. وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وروبي مارغوت، .

وجاء الجزء السابع من فيلم Spider man: Far from Home في المركز الرابع بإيرادات بلغت 7,75 مليون دولار. ويلعب البطولة فيه كل من توم هولاند، وصامويل جاكسون، وجيك جيلنهال وماريسا تومي.

أما المركز الخامس فكان من نصيب الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة Toy Story أو (حكاية لعبة)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من توم هانكس وتيم ألين وأني بوتس، وحقق إيرادات بلغت 7,15 مليون دولار.