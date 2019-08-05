شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول اشرب شاى لـ30 مليون مشاهدة فى 6 أشهر.. حمادة هلال: إفيه ونجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستة أشهر مرت على أغنية "اشرب شاى" الذى طرحها الفنان حمادة هلال فى الرابع من فبراير من هذا العام، وتعاون فيها مع كل من أوكا وأورتيجا للمرة الأولى فى مشواره، وحققت ردود فعل واسعة مثلما ظهر فى حجم مشاهدات الكليب الذى وصل إلى 30 مليون مشاهدة.

حمادة هلال تحدث لليوم السابع عن كليب "اشرب شاى" متذكراً كواليس العمل عليها بمناسبة مرور ستة أشهر عليها بقوله: "لم أكن أتخيل أثناء العمل على الأغنية أنها ستحقق هذا النجاح وتثير تلك الأصداء لأنها قائمة على إفيه، وبالتالى كنت خائفا ألا يلقى الإفيه قبولاً لدى الجمهور، لأن تلك النوعية من الأغانى بمثابة مغامرة قد تنجح نجاحاً كبيراً أو تفشل تماماً".

كما استكمل حمادة هلال حديثه بخصوص الأغنية بتأكيده على أن نجاحها بالتأكيد من أهم أسبابه أوكا وأورتيجا، لأنهما أصحاب الفكرة.

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على جانب آخر شارك حمادة هلال خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "ابن اصول"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، حيث تعاون فيه مع المؤلف أحمد محمود أبو زيد والمخرج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.