شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "بتلبك" لـ وائل جسار تحقيق 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "بتلبك" للنجم اللبنانى وائل جسار ما يقارب من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب فى 19 يوليو، حيث نالت إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

من ناحية أخرى قدم جسار مؤخراً حفلا غنائيا بلبنان، ضمن حفلات الموسم الصيفى الذى يحيها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول العربية والعالمية.

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وطرح وائل جسار مؤخرا أغنية أخرى بعنوان "شكله بيهزر" عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع موسيقى أحمد عادل.