بالصور- زوجة عمرو دياب وابنه في إبيزا الإسبانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" جمعتها بابنها عبدالله عمرو دياب.

وكتبت عاشور في تعليقها على الصور، التي التقطت في مدينة إبيزة الإسبانية: "بعشقه".

يُذكر أن زينة عاشور تقضي الإجازة الصيفية في إبيزا الإسبانية برفقة ابنها عبدالله وابنتها كنزي وجنا. ​