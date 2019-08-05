وصلة غزل بين تامر حسني وزوجته بسبب "الفلوس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الفنانة بسمة بوسيل، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" رسالة إلى زوجها المطرب تامر حسني، تهنئه فيها على طرح إعلان فيلمه الجديد "الفلوس".
وكتبت بسمة لزوجها: "مبروك يا حبيب قلبي، يا رب يوفقك ويكرمك علطول، إن شاء الله يكسر الدنيا، علطول فخورة بيك، مبروك".
ورد تامر: "شكرًا يا حبيبة قلبي، يا رب يا رب يكرمني في الفيلم دا، إنتي عارفة أنا تعبت فيه قد إيه؟"
واستقر صناع الفيلم على اسم "الفلوس" بعد أن كان هناك اختيار بين أسماء "كل سنة وأنت طيب" و"الجوكر".
الفيلم من إخراج سعيد الماروق، ويشارك تامر البطولة زينة وخالد الصاوي، فيما يظهر الفنان علي ربيع ضيف شرف.
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