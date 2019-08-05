هذا ما قاله طارق صبري عن "قواعد العشق الأربعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الفنان طارق صبري، عبر حسابه الشخصي في "إنستجرام" صورة له وهو يحمل رواية "قواعد العشق الأربعون" للروائية التركية أليف شافاق.

وكتب صبري: "لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلبًا، بل يعني أن تكون بعيد النظر؛ بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية".

وأضاف: "القراءة بالنسبة لي هي أن شخصًا ينقل لك خلاصة حكمته وتجاربه من خلال الكتاب، ومن أكثر الكتب اللي بتشدني وبستمتع بيه جدًا ولازم كل فترة أرجع أقراه تاني، قواعد العشق الأربعون، وهي رواية عن جلال الدين الرومي".​