- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشر الفنان طارق صبري، عبر حسابه الشخصي في "إنستجرام" صورة له وهو يحمل رواية "قواعد العشق الأربعون" للروائية التركية أليف شافاق.
وكتب صبري: "لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلبًا، بل يعني أن تكون بعيد النظر؛ بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية".
وأضاف: "القراءة بالنسبة لي هي أن شخصًا ينقل لك خلاصة حكمته وتجاربه من خلال الكتاب، ومن أكثر الكتب اللي بتشدني وبستمتع بيه جدًا ولازم كل فترة أرجع أقراه تاني، قواعد العشق الأربعون، وهي رواية عن جلال الدين الرومي".
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله طارق صبري عن "قواعد العشق الأربعون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.