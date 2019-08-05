فيديو| أمل عرفة بـ"نيو لوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الفنانة السورية أمل عرفة، عبر حسابها الشخصي في "إنستجرام" فيديو جديدًا لها من داخل أحد الصالونات، وهي تغير لون شعرها.
وكشفت عرفة في وقت سابق عن تلقيها عدة عروض درامية، دون أن تكشف أي تفاصيل عنها.
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