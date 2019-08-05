شاهدوا.. كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - يبدو أن حفلات كاظم الساهر هذا العام مليئة بالقصص مع معجبيه، وآخرها ظهور عروسين للاحتفال بزفافهما خلال أمسيته التي أحياها أمس في مهرجانات بيت الدين الدولية في لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تَظهرُ فيها عروسٌ حضرت مع عريسها وهي ترتدي فستانها الأبيض، وعندما شاهدهما الساهر، أوقف أغنيته وبارك لهما متسائلاً إذا ما كان العروسان تركا حفل زفافهما من أجل حضور حفلته، ليلتقط معهما الصور ويسمح لهما بالرقص قريبًا من المسرح على وقع أغنية “هل عندكِ شك”.

يذكر أن الساهر تعرض لموقفٍ طريف في أمسيته الأولى ضمن مهرجانات بيت الدين الدولية، عندما غافلت إحدى المعجبات رجال الأمن وصعدت إلى المسرح وهي تركض باتجاه الساهر دون انتباهه؛ ما جعله يرتبك، ويقوم الأمن بإنزالها من المسرح، فما كان منه بعد أن انتبه لما حصل إلا أن يناديها ويلتقط معها “سلفي” ويقول ممازحًا إياها: “رعبتيني”.