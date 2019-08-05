كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - بكت مذيعة أورينت على الهواء مباشرة أثناء تقديمها فقرة إخبارية على القناة الفضائية. وبكت المذيعة خلال استعراض صورة نشرها عنصر بميليشيات النظام السوري، وتظهر فيها أقدامه من الجو فوق مدينة خان شيخون بريف إدلب.

ويشن طيران النظام السوري والطيران الروسي غارات جوية عنيفة ومتواصلة على أرياف إدلب وحماة، وسط نزوح متواصل تشهده تلك المناطق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. بكاء مذيعة أورينت على الهواء بسبب صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.