انتحار شابا مصريا هربا من الزواج

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - أقدم شابا مصريا يدعى ” إسلام ” ويبلغ من العمر 22 عاما على الانتحار شنقا داخل شقته في مدينة العاشر من رمضان التي يعيش بها بمفرده هربا من الزواج .

حيث أشارت التحريات إلى أن إسلام لجأ إلى الانتحار للتخلص من إلحاح أسرته عليه بالزواج كونه الإبن الوحيد لذويه .

وأضافت أيضا أن الشاب رفض أكثر من مرة فكرة الارتباط بفتاة وأعلن عدم رغبته في الزواج قبل ان يتمكن من تأمين مستقبله وعمله وإنه يسعى للعمل .

ولكن أمام إلحاح ذويه المستمر أقدم على الانتحار ووضع نهاية لحياته .