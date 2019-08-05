شاهدوا.. “تسونامي” إصطناعية توقع عشرات الضحايا في حوض سباحة في الصين

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - تعرض 44 صينياً لكسور وخدوش، وذلك بعد حدوث خلل ميكانيكي في موجة “تسونامي” إصطناعية، إعتمدها القسم الفني في حوض السباحة، وكانت أكبر من المتوقع، حيث وصل إرتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار، خلال إستجمام ​الصين​يين داخل ​حوض سباحة​ في منتزه مائي يقع في مدينة لونغ جينغ في شمال شرقي الصين، بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، بحسب ما ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنيغ بوست” الصينية الناطقة بالإنجليزية.

معظم المصابين غادروا المستشفى، ولايزال هناك 5 أشخاص يتلقون العلاج بسبب وجود كسور في ضلوعهم.

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