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متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمه رويدا عطية حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجانات حاصبيا في جنوب لبنان. رويدا قدمت أغنيتها الجديدة “كيفك يا حب” لأول مرة على المسرح مع تفاعل جماهيري كبير بحضور أكثر من 8000 شخص.
هذا وقدمت باقة من أجمل أغانيها القديمة مع أغاني دبكة لبنانية وسط أجواء جميلة من الفرح والسعادة مع الجمهور. وعبر حسابها الرسمي انستجرام نشرت رويدا صورًا من الحفل، وعلقت: “8000 شكر لكل من حضر مهرجان حاصبيا، وشكر كبير للمنظمين وأهل حاصبيا، ومرجعيون يلي كل مرة بعمل فيها حفلة بحس حالي بين أهلي”.
يُذكر أن آخر أعمالها هي أغنية “كيفك يا حب” التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحًا كبيرًا عبر موقع يوتيوب الشهير، كما تتحضر لاطلاق أغنية باللهجة البدوية قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رويدا عطية تغني “كيفك يا حب” لأوّل مرّة في حاصبيا والجمهور يتفاعل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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