راغب علامة يواعد الجمهور المصري في الساحل الشمالي

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي السوبر ستار راغب علامة حفلًا غنائيًا ساهرًا في منتجع “إيفوري” بالساحل الشمالي في مصر مساء يوم 8 آب/أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يقدّم راغب علامة خلال السهرة باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها “اللي باعنا”، “تركني لحالي”، “يلا حبيبي” و”صدفة”.

على صعيد آخر، ينشغل راغب علامة بتسجيل وتنفيذ مجموعة من الأغاني الجديدة التي كان قد اختارها مؤخرًا. ومن المقرر أن يطرح السوبر ستار هذه الأغاني بفترات متلاحقة في استراتيجية فنية جديدة سيتّبعها لإطلاق أعماله الغنائية عبر المتاجر الرقمية الكبرى.