كارمن سليمان تطلق “نورتوا الدنيا”

اطلقت الفنانة المصرية كارمن سليمان، في إفتتاح المؤتمر الوطني للشباب فى دورته السابعة، أغنية جديدة بعنوان “نورتوا الدنيا” كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد يحيي، توزيع وسام عبد المنعم وميكس وماستر ماهر صلاح.

وتعمل كارمن على ألبوم خليجي حيث انتهت من تسجيل خمس اغنيات منه. أيضاً تعمل على عدة اغنيات مصرية ستطلقها تباعاً.

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وكانت كارمن قد طرحت مؤخراً ميني ألبوم ديني حيث لاقى العمل اصداءً ايجابية.

كما شاركت في شهر رمضان من خلال وضع صوتها على تتر مسلسل “حكايتي” والذي حمل عنوان “سطور حكايتي”