أبناء نجوم تسبّبوا لأهاليهم بالإحراج أمام جمهورهم أبرزهم نجل نادين الراسي

علاقة النجوم بأبنائهم لا تخلو من المشاكل العائلية التي يعيشها معظم الناس، إلا أن خلافاتهم تكون أكثر عرضة للأضواء ما يتسبب بإحراج النجوم أمام الرأي العام ويضعهم في موقف لا يحسدون عليه، وأحدثهم الفنانة المصرية أنغام والتي كانت تتباهى سابقا بعلاقتها الجيدة مع ابنها الشاب عمر.

نرصد لكم أبرز المواقف التي وضع فيها أبناء النجوم أهاليهم بمواقف محرجة جدًا امام الجمهور:

ابن انغام يعلن الحرب على زوجها

ضجة كبيرة أثارها قبل أيام الشاب عمر عارف، نجل الفنانة أنغام الأكبر، بعد أن قام بإلغاء متابعة والدته عبر السوشيال ميديا وأعرب عن غضبه من زواجها من الموزع أحمد إبراهيم الى درجة توجيهه التهديد العلني للأخير، قائلًا له: "مسيرك هتقع في إيدي"، الأمر الذي أصاب والدته بالإحراج أمام الجمهور خاصةً وأنها كانت تحرص على حياتها الخصوصية و تتباهى في الوقت نفسه بعلاقتها الطيبة مع نجليها.

نجل أنغام البكر أوضح لاحقًا بأنه يكن كل الحب لوالدته وان الأزمة ليست معها، لكنه أشار حرفيًا بأنه يحتقر زوجها لأسباب عديدة.

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نادين الراسي وابنها

الفنانة اللبنانية نادين الراسي سبق وأن صدمت الجميع بعدما ظهرت بفيديو وهي تبكي وتشتكي من ضرب نجلها البكر مارك لها وسرقته لسيارتها، ما وضعها بموقف لا تحسد عليه أمام جمهورها.

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نادين الراسي ما لبثت بعد نحو شهر أن تصالحت مع ابنها ووصفت ما جرى بأنه سوء تفاهم، إلا أن ذلك لم يمنع الصحافة من وضع إسمها ضمن قائمة النجمات اللواتي عانين من عقوق أبنائهم.

محمد الترك وابنته حلا الترك

المنتج البحريني محمد الترك وقّع أيضًا في أزمة عائلية مع ابنته الفنانة حلا الترك والتي قامت سابقًا بمهاجمة زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة ووجهت لها الشتائم، ما دفعه إلى التبرؤ من ابنته بفيديو مباشر عبر حساباته على السوشيال ميديا.

محمد الترك وبعد سلسلة من الأزمات الطويلة مع ابنته، فتح هذا العام صفحة جديدة معها وقام بمصالحتها، فيما بادرت هي الأخرى بالتخلي عن والدتها واختيار والدها للإقامة معه في منزله.

فاروق الفيشاوي ونجله احمد الفيشاوي

ولم ينس الجمهور أزمة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي مع ابنه احمد الفيشاوي، الذي رفض الاعتراف بأبوته لطفلته لينا من احدى زيجاته، ووقتها سبب غضبا كبيرا لأبيه الفنان فاروق الفيشاوي الذي اعلن وقتها انه غير راض عن تصرف ابنه ويتمنى منه ان يعترف بالطفلة ولم يتزحزح الإبن عن موقفه الا بعد شهور طويلة.

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