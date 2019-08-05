غادة بشور تشارك بفعاليات مهرجان "الشام بتجمعنا" المُقام في "دمشق"

دمشق - لايف ستايل
شاركت الفنانة السورية غادة بشور بفعاليات مهرجان "الشام بتجمعنا" المُقام في دمشق، ويأتي دعم الفنانة للمهرجان ضمن جولةٍ قامت بها في جميع فعالياته، وحضورها حفل الفنان عصمت رشيد، معربة سعادتها بعودة موسم الحفلات والصيف إلى سورية، مؤكدةً على حُبها المشاركة في كل الفعاليات الاجتماعيات والفنية.
وأشادت الفنانةُ بظهور عددٍ من الأصوات الشبابية في سوريا، متمنيةً أن تأخذ الأغنية السورية حقّها، وتنتشر أغنيات الشباب بلهجتهم الأمّ، معلنة أنها لم تبدأ بعد تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل ولم تزل في طَور القراءة لبعض النصوص والاتفاق حولها.
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