سارة الطباخ تخرج عن صمتها وترد على تصريحات محمد الشرنوبي للمرة الأولى

فاجأت المنتجةُ سارة الطباخ، جمهورَها بالخروج عن صمتها للمرة الأولى، بعد أزمتها مع الفنان محمد الشرنوبي، خطيبها السابق، والتي ردّت على تصريحاته الماضية التي أثارت الجدل حولهما، موضحة في تصريحات صحافية، إن العمل مستمر من طرف شركتها "Earth Production"، مع محمد ‏الشرنوبي، ولا توجد هناك مشكلة في ذلك.، وتابعت: "أن الردّ على أزمة الشرط الجزائي الموجود في عقد الشركة بينها وبين الشرنوبي، ما هو إلا "شو" يتم ‏استدراجها فيه، وأن الإعلان عنه تم بطريقة غير مهنية، لو ردّت عليه سيُقلّل من قيمتها ولا يُعبّر عن شخصيتها أو تربيتها أو ‏معتقداتها، وأنها "أكبر من هذا بكثير".‏

وأكّدت أن محمد الشرنوبي بالنسبة لها، موهبة آمنت بها كشركة إنتاج، ولا تزال تُؤمن بها، إلا أن التاريخ علمنا أن ‏التصرفات غير المهنية لا تضرُّ إلا صاحبها.‏

جديرٌ بالذكر أن محمد الشرنوبي نشر في يوم الأحد 21 من شهر يوليو السابق، بيانًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن ‏علاقته بسارة الطباخ انتهت منذ فترة، ولكنها لا تزال تضغط عليه بالعقد الذي وقعه معها.، حيث يُشار إلى أن سارة الطباخ لم تحذف فيديوهات خطبتها على محمد الشرنوبي، من حسابها الخاص على "إنستغرام"، حتى هذه اللحظة رغم إعلان الشرنوبي السابق لفسخ الخطبة منذ فترة.

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