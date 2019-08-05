شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحيى حفلا غنائيا في 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب محمود العسيلى حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر المقبل،احتفالا بتخرج دفعة 2019 لطلاب أحد الجامعات، ومن المقرر أن يقدم العسيلى خلال الحفل عددا من أغنياته المميزة وهى "يا ناس"، "ملايين"، "فى حتة تانية"، "حلم بعيد"، "اتت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".

من ناحية أخرى يستعد العسيلى لطرح كليب جديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله، ومن المقرر أن يتم طرحه فى شهر أغسطس الحالى.

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى كليب"ملايين"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي،تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين".