شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح معرض قافلة الفن التشكيلي اليمني بالقاهرة بمشاركة الموسيقار أحمد فتحي والان مع التفاصيل

يفتتح اليوم معرض قافلة الفن التشكيلي اليمني، والذي سيكون في القاهرة بمشاركة اكثر من مائة فنان تشكيلي من اليمن. وسيكون ضيف شرف الافتتاح الفنان الموسيقار اليمني ملك العود أحمد فتحي. وسيفتتح المعرض في تمام الساعة السادسة مساء قاعة جاليليو ارت المهندسين ميدان موسى جلال متفرع من شارع شهاب.

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