تامر حسني حديث الجمهور وأحمد السقا يشاركه في “الفلوس”

متابعة بتجـــــــــــرد: ينتظر الجمهور المصري والعربي بفارغ الصبر عرض فيلم “الفلوس” للنجم المصري تامر حسني، خاصةً بعد أن كشف نجم الجيل أخيرًا عن البرومو الرسمي الأوّل الخاص بالعمل.

ومن أبرز مفاجآت فيلم “الفلوس”، حلول الفنان المصري أحمد السقا ضيف شرف على أحداث الفيلم إلى جانب البطل تامر حسني الذي تجمعه به صداقة كبيرة منذ سنوات طويلة.

وشارك تامر الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو لمقتطفات من تصوير أحد مشاهد الفيلم الذي يظهر فيه أحمد السقا معه وأعرب من خلال تعليقه عليه عن سعادته بحلول الأخير ضيف شرف على الفيلم فكتب: “شكراً لحبيبي و صديق عمري النجم الكبير أحمد السقا لمشاركته الغاليه لفيلمي الجديد (الفلوس)”.

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فيلم “الفلوس” تم تصويره بين مصر ولبنان تحت إدارة المخرج سعيد الماروق، ويشارك فيه إلى جانب تامر حسني كل من النجم خالد الصاوي، النجمة زينة، الفنانة الصاعدة عائشه بن احمد ونجم الكوميديا محمد سلام.

تجدر الإشارة إلى أن قصة فيلم “الفلوس” وضعها تامر حسني نفسه، أمّا السيناريو فقد صاغه محمد عبد المعطي، والعمل من إنتاج شركة “نيو سينشري”.

ومن المعروف أن تامر حسني حقق أعلى إيرادات السينما المصرية والعربية بفيلم “البدلة” الذي طرح في الصالات السينمائية في موسم عيد الأضحى المنصرم.