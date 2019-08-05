صبا مبارك.. حيث لا يجرؤ الآخرون

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد الفنانة المصرية صبا مبارك لتقديم فيلم سينمائي جديد يعالج مشكلات اجتماعية شائكة.

وأشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن فكرة العمل فكرة يجري التحضير لها مع المخرجة منال الصيفي، وتتضمن موضوعا شائكا، رفضت الكثير من شركات الانتاج تقديمه، بينما تحمست له صبا مبارك.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال صبا مبارك الفنية، كان مسلسل “عبور” الأردني الذي شاركت به في سباق رمضان 2019.