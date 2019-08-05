نجمة بوليوود شيلبا شيتي تعود إلى جمهورها بعد غياب

متابعة بتجــــــــــرد: تعتبر شيلبا شيتي واحدة من أجمل ممثلات بوليوود، وعلى الرغم من اختفائها عن الشاشة الهندية منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أنها حافظت على شعبيتها، من خلال تواصلها الدّائم مع محبّيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد فاجأت شيلبا الجمهور مؤخرًا بإعلان عودتها إلى الشاشة مرة أخرى بعد غياب استمر 13 عامًا، وذلك من خلال فيلم جديد يحمل اسم Nikamma تخوض فيه دور البطولة.

وكشفت مجلة “بينك فيلا” أن شيلبا شيتي ستلعب دورًا مفصليًا في الفيلم الذي سيكون من إخراج “صابر خان”، ومن المقرر إصداره العام القادم.

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ووفقا للتقارير، يتميز الفيلم بأجوائه الرومانسية التي تجمع بين الكوميديا والأكشن، وسيشارك في بطولته إلى جانب شيلبا، كل من الممثل “أبهيمانيو داساني” والممثلة النيوزلندية “شيرلي سيتيا”.

وفي منشور لها عبر “إنستجرام”، أكدت شيلبا الخبر وقالت: “نعم، هذا صحيح! إجازتي التي دامت 13 عامًا انتهت”. وأعربت عن حماسها للفيلم وقالت: “أنا متحمسة للغاية للإعلان عن أن فيلمي الجديد هو Nikamma وسيكون من إخراج صابر خان. ادعوا لي، وأشكركم كثيرًا على حبكم الدائم”.

وفيما يتعلق بأعمالها السابقة، يُذكر أن آخر ظهور لـ شيلبا كان في عام 2007 في فيلم Apne، الذي شاركت في بطولته مع النجوم “صني” و”بوبي ديول”، و”كاترينا كيف”.