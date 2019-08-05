في ذكرى ميلادها الـ38.. ميغان ماركل مجبرة على إعادة هدايا المحبين!

متابعة بتجـــــــــرد: تحتفل اليوم، دوقة ساسكس “ميغان ماركل”، بذكرى ميلادها الـ38، وهى الذكرى الأولى لها وهي أم.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميرور”، أن القواعد الحاكمة للعائلة الملكية البريطانية، ستجبر “ميغان” على إعادة أغلب الهدايا التي تتلقاها من المحبين والمهنئين هذا العام، كما كان يجب عليها أيضا، رد هدايا حفل زفافها على الأمير “هاري”.

ومن المتوقع أن تتلقى “ميغان” العديد من الهدايا، بالإضافة إلى هدية ثمينة من زوجها، وكذلك بعض أفراد العائلة المالكة، لكن طبقا للقواعد الملكية فإنها ستكون مضطرة لإعادة كل ذلك، حتى لا تضع الأسرة المالكة تحت بند يسمى الالتزام تجاه المانح.

هدايا لا يمكن لميغان قبولها

لا يمكن لدوقة ساسكس قبول هدايا من الشركات، والمتاجر ومصممي الأزياء، والاستثناء الوحيد لذلك، هو إذا تم تقديم الهدية كتذكار من زيارة رسمية، كما أنه لا يمكنها الاحتفاظ بهدايا المعجبين في حال كانت هناك مخاوف بشأن الدافع وراء الهدية أو الشخص الذي أرسلها.

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وأيضا في حال استقبلت “ميغان” هدايا عبارة عن أموال، وكانت غير معروفة المصدر فلا يمكن إرجاعها، فعليها تقديم تلك الأموال إلى المؤسسات الخيرية.

هدايا يمكن قبولها

مع قائمة المحظورات فيما يخص الاحتفاظ بالهدايا، التي ستقدم لميغان، كونها فرد من أفراد العائلة المالكة، فإن دوقة ساسكس، يمكنها الاحتفاظ بالهدايا المرسلة من الهيئات العامة، والهيئات الحكوميةن أو الجمعيات التجارية، أو النقابات، أو الهيئات المدنية، أو القوات المسلحة، أو الجمعيات الخيرية، أو المنظمات المماثلة من داخل المملكة المتحدة.

كما يمكنها قبول الهدايا من الأشخاص المجهولين في حال كانت تلك الهدايا، عبارة عن: زهور، أو طعام، أو كتب قدمها مؤلفوها، طالما لم تزد كلفة الهدية عن 150 جنيه إسترليني.