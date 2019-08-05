ديانا كرزون تحقق أمنيتها بهذه الطريقة

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة ديانا كرزون جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام” بمقطع ظهرت من خلاله وهي تطلب تحقيق أمنيتها عن طريق طقس قديم يقوم به عدد كبير من الأشخاص حول العالم.
وظهرت “ديانا” بجانب إحدى البحيرات الشهيرة بمدينة فيينا، حيث تقضي إجازة الصيف، ويفد لهذه البحيرة الكثيرون من جميع دول العالم لزيارتها وممارسة طقس قديم بإلقاء عمله معدنية وتمني إحدى الأمنيات، وعلقت ديانا على المقطع الذي نشرته وقالت: “لنا أُمنيات مُعلّقة بين السماءِ والأرض فـ يا ربّ أُكتب لها الحياة، اللهُم امين”.
وأحيت ديانا مؤخرًا حفلًا غنائيا ضخمًا بمهرجان جرش الدولي، وحققت نجاحًا كبيرًا وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها المميزة.
وأطلقت الفنانة ديانا كرزون مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “حب تقليدي” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد القاسمي، ألحان وتوزيع حاتم منصور.
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