راغب علامة يترقب بشغف المشاركة في لجنة تحكيم برنامج المواهب "ذا فويس"

يترقب النجم اللبناني راغب علامة بشغف المشاركة في لجنة تحكيم برنامج المواهب "ذا فويس" الذي سيتم البدء بتصوير حلقاته الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينضم راغب في الموسم الجديد من "ذا فويس" إلى لجنة التحكيم المكونة من أحلام، ومحمد حماقي، وسميرة سعيد، وهي لجنة جديدة ومختلفة عن اللجان التي شاركت في المواسم السابقة.

وأكد السوبر ستار في تصريحات صحفية أن الجميع متحمس للبرنامج، ولم يتبق عليه سوى أيام قليلة، مؤكدًا بأنهم سيصارعون الوقت كي يظهر بشكل قوي ولافت ومميز عن الأجزاء السابقة.

وتمنى راغب علامة أن يكون الفائز في الموسم الجديد من البرنامج من فريقه الذي سيختاره من بين المشاركين فيه، والذي سيشهد منافسة قوية مع الفرق الأخرى لزملائه في لجنة التحكيم.

وفي سياق آخر؛ أوضح علامة أن فصل الصيف حافلٌ بالأعمال بالنسبة له، خاصة الحفلات الغنائية، وعليه؛ سيوازن بين جميع نشاطاته مع مشاركته في حلقات "ذا فويس".

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وكان علامة أحيا حفلاً غنائيًا بمصر مؤخرًا، بعد أسابيع من طرحه أغنيته الجديدة "صدفة" التي تعدّ الجزء الثاني من أغنيته الشهيرة "آسف حبيبتي".

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