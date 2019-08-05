فيديو طريف لخالد الصاوي من حفل عيد ميلاد شقيقته يُشعل "تويتر"

تداول رواد موقع تويتر فيديو طريفًا للفنان المصري خالد الصاوي خلال احتفاله بعيد ميلاد شقيقته "داليا" وظهر الصاوي في الفيديو وهو يغني ويرقص بعفوية على أنغام أغنية "انزل يا جميل للساحة"، وبعد ذلك، ارتمى الصاوي بطريقة طريفة على والدته التي لم تظهر بشكل واضح في الفيديو، وكشف أنه يحتفل بعيد ميلاد شقيقته التي تصغره بـ 15 عامًا.

وأشاد رواد تويتر بالفيديو وبطريقة الصاوي البسيطة والعفوية بالتعبير عن فرحته وتعامله مع شقيقته ووالدته، خاصة أن الاحتفال جاء بسيطًا وعائليًا، وتغزل الجمهور بخفة ظل الفنان المصري.

وعلى الصعيد الفني يُعرض للفنان المصري خالد الصاوي حاليًا فيلم "الفيل الأزرق" بجزئه الثاني إلى جانب عدد من النجوم نذكر منهم كريم عبدالعزيز، نيللي كرم، هند صبري، إياد نصار، ويحقق الفيلم الآن نجاحًا جماهيريًا كبيرًا؛ إذ أشاد به عدد من النقاد والجمهور.

وسيشارك الصاوي في فيلم تامر حسني الجديد الذي من المقرر أن يحمل اسم "الجوكر" إلى جانب الفنانة زينة، محمد سلام، وعدد من ضيوف الشرف مثل الفنان أحمد السقا والفنانة مي عز الدين وهو من إخراج سعيد الماروق وسيتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

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