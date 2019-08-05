شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. أعرف توقيت عرض الموسم الخامس من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار الكثير من الشائعات التى تخص توقيت عرض الموسم الخامس من مسلسل الدراما والعصابات Peaky Blinders، كشفت شبكة BBC الإنجليزية عن التوقيت الرسمى لعرض الموسم الجديد من السلسلة التى طال انتظار عرضها.

وقررت الشبكة الإنجليزية، عرض الموسم الجديد من السلسلة الشهيرة فى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد يوم 14، بعد ان تم الكشف عن ملامح الموسم فى عرض خاص منذ ايام فى شوارع مدينة برمنجهام الإنجليزية فى حضور أبطال العمل.

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وفي سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.