بإطلالة أنيقة.. يارا تنشر صورًا من حفلها الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أحيت الفنانة اللبنانية يارا، مساء أمس الأحد حفلًا ضمن مهرجان ضهور الشوير بلبنان، وسط حضور كبير من جمهورها.

ونشرت يارا عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، مجموعة صور من حفلها الأخير، الذي ظهرت فيه بفستان أسود أنيق.

من ناحية أخرى، تستعد يارا لإحياء حفل غنائي يوم 12 أغسطس، بفندق الفورسيزون بلبنان، بمشاركة الفنان السوري ناصيف زيتون.​