محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أحيت الفنانة اللبنانية يارا، مساء أمس الأحد حفلًا ضمن مهرجان ضهور الشوير بلبنان، وسط حضور كبير من جمهورها.
ونشرت يارا عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، مجموعة صور من حفلها الأخير، الذي ظهرت فيه بفستان أسود أنيق.
من ناحية أخرى، تستعد يارا لإحياء حفل غنائي يوم 12 أغسطس، بفندق الفورسيزون بلبنان، بمشاركة الفنان السوري ناصيف زيتون.
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. يارا تنشر صورًا من حفلها الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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