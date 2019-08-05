فيديو| أمل عرفة بلوك جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" فيديو جديد لها من داخل أحد الصالونات وهي تغير لون شعرها.

وكشفت عرفة في وقت سابق عن تلقيها عدة عروض درامية، دون أن تكشف أي تفاصيل عنها.