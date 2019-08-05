العرض الأول لـ"التابون" في نادي السينما المستقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يعرض نادي السينما المستقلة التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، يوم الأربعاء المقبل، فيلم "التابون" في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.
ويعد هذا هو العرض الأول للفيلم، الذي يقدمه أول فريق سينمائي وهو (لوك سينما تيم).
والفيلم من قصة وسيناريو وحوار خالد محجوب (جوبا) ونفين (فيكا) ومن إخراج خالد محجوب.
يُذكر أن فريق لوك سينما قدم خلال عام واحد فقط من تكوينه 5 أفلام متنوعة ما بين القصير والطويل، ليكون فيلم التابون هو سادسهم.
وعقب عرض الفيلم ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، ليناقش الفيلم مع صناعه والحديث عن تجربتهما السينمائية.
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